Tras el guiño del Presidente José Antonio Kast en la Cuenta Pública, la ministra del Deporte, Natalia Duco, aseguró que existe disposición para colaborar con Universidad de Chile en su proyecto de estadio propio, aunque recalcó que el primer paso debe darlo Azul Azul.

La posibilidad de que Universidad de Chile avance de una vez por todas en el anhelado proyecto de su estadio propio volvió a instalarse en el debate público tras la Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast. El mandatario sorprendió al dejar abierta la opción de impulsar acuerdos público-privados para el desarrollo de infraestructura deportiva en todo el país.

En su discurso ante el Congreso Nacional, el jefe de Estado aseguró que se impulsará una mesa de trabajo destinada a acelerar la construcción de nuevos recintos deportivos, incluyendo la posibilidad de colaborar con los grandes clubes del fútbol chileno.

“Como hemos anticipado en estos días, estableceremos una mesa de trabajo para impulsar el plan de recintos deportivos para Chile que permita acelerar, mediante acuerdos público-privados, la construcción de infraestructura a nivel regional y también, por qué no decirlo, contribuir a que todos los grandes clubes puedan tener su espacio propio”, señaló Kast.

Las palabras del Presidente generaron inmediata ilusión entre los hinchas azules, considerando que la U lleva décadas intentando concretar un estadio propio sin éxito. Ahora, la atención está puesta en los próximos pasos que pueda dar Azul Azul junto a las autoridades.

Natalia Duco aclara cuándo podría reunirse el Gobierno con Universidad de Chile

Tras finalizar la Cuenta Pública, la ministra del Deporte, Natalia Duco, fue consultada sobre la posibilidad de sostener una reunión con Universidad de Chile para comenzar a trabajar en el proyecto.

La secretaria de Estado aseguró que existe total disposición desde el Gobierno para colaborar no solo con la U, sino también con cualquier institución deportiva que requiera apoyo para desarrollar infraestructura.

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“Nosotros como ministerio nos vamos a recibir tanto a Azul Azul como a cualquier club deportivo que nos pida colaboración para facilitar la realización de estadios deportivos ya sea para el club, pero también para los otros deportes que merecen infraestructura”, afirmó en declaraciones recogidas por CNN Chile.

Sin embargo, Duco aclaró que la iniciativa para concretar un encuentro debe surgir desde la propia concesionaria azul.

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Natalia Duco le abre las puertas a la U para cumpir finalmente el sueño del estadio propio.

“No depende de nosotros, nosotros estamos viendo todos los deportes del país, pero estamos dispuestos a trabajar con el club cuando ellos nos soliciten la reunión”, sentenció.

De esta manera, la pelota queda ahora en el lado de Azul Azul, que deberá definir si da el primer paso para iniciar conversaciones formales con el Ejecutivo y explorar una nueva alternativa para concretar el histórico sueño de la casa propia.

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DATOS CLAVE

El presidente José Antonio Kast propuso acuerdos público-privados para construir infraestructura deportiva regional.

La ministra Natalia Duco afirmó que el Gobierno colaborará con los clubes que soliciten reuniones.

La concesionaria Azul Azul debe pedir la reunión para avanzar en el estadio de Universidad de Chile.