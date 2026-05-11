El entrenador de Universidad de Chile explicó la salida del mediocampista en el segundo tiempo. Sintió molestias musculares.

Universidad de Chile sufrió en su visita a Unión La Calera. El conjunto estudiantil no solo cayó 1-0, sino que también encendió las alarmas por una de sus principales figuras: así lo advirtió Fernando Gago.

¿Qué pasó? Tras ser consultado sobre Charles Aránguiz en conferencia de prensa, el entrenador reveló que el mediocampista de 37 años debió ser sustituido por un problema muscular.

Si bien el cuerpo técnico se inclinó por el cambio, el estratega no señaló ningún tipo de lesión. Pero ojo: fue por una complicación similar a la que lo mantuvo fuera de las canchas en las últimas semanas.

“Charles salió porque tenía apretado, un calambre. Sentió un poquito de vuelta en el sóleo y por precaución lo sacamos. Su ingreso era para tener más continuidad en el juego, más circulaciones y no sufrir esas pérdidas”, explicó.

“Y a partir de eso, tener ese último pase que sabía que nos podía faltar cuando el rival se posicionaba bajo. Con las características de juego que tiene él, encontrar esa habilitación“, agregó.

Charles Aránguiz salió por precaución en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Publicidad

Universidad de Chile sufre con las lesiones

A la par, el director técnico entregó pormenores de Matías Zaldivia. El zaguero no terminó el partido e, incluso, debió abandonar el terreno de juego en plena disputa. No quiso arriesgar nada.

“Matías mañana se hará los estudios, veremos si tiene alguna lesión. Hoy es muy difícil saber: sí sintió una molestia“, concluyó sobre el defensor central de Universidad de Chile.

En síntesis:

Charles Aránguiz sufrió una molestia en el sóleo y fue sustituido por precaución.

sufrió una molestia en el y fue sustituido por precaución. La Universidad de Chile cayó derrotada 1-0 en su visita contra Unión La Calera.

cayó derrotada en su visita contra Unión La Calera. El defensa Matías Zaldivia se realizará estudios médicos tras abandonar el campo por molestias.