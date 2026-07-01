El periodista apuntó a los responsables del crítico momento que vive la deslucida Universidad de Chile.

La derrota de Universidad de Chile por 0-1 ante Unión La Calera por Copa Chile dejó mucho más que tres puntos en el camino. El equipo dirigido por Fernando Gago volvió a evidenciar serios problemas futbolísticos, falta de profundidad, escasa generación de peligro y una preocupante incapacidad para reaccionar tras quedar en desventaja.

El golpe llegó temprano en el segundo tiempo, cuando Francisco José Pozzo (48’) marcó el único tanto del partido aprovechando una desconcentración defensiva. Desde ahí, la U intentó adelantar líneas, pero lo hizo sin claridad ni ideas, repitiendo un libreto que ya comienza a generar inquietud tanto en los hinchas como en el entorno mediático.

Más allá de que los azules siguen en la parte alta del Grupo D, el rendimiento colectivo dejó muchas dudas. Y fue precisamente eso lo que desató una dura reacción del periodista Romai Ugarte, quien en conversación con BOLAVIP lanzó una crítica sin filtro contra el cuerpo técnico y la dirigencia.

Las frases lapidarias de Romai Ugarte

El comunicador no se guardó nada y apuntó directo al corazón del problema, cuestionando con dureza la falta de respuestas desde la banca. “El cuerpo técnico, la gerencia deportiva con este equipo inerte… tiene jugadores, pero no tiene nada más, no, cero. No sé qué van a hacer. Que ellos hagan algo”, disparó, visiblemente molesto por el nivel mostrado.

Fernando Gago sigue siendo muy cuestionado en la U. de Chile.

En esa misma línea, insistió en que la responsabilidad recae directamente en quienes conducen el equipo: “Ellos son los dirigentes, tiene que resolverlo el técnico. Para algo le pagan al entrenador y al cuerpo técnico. Para que resuelva esto, no a los demás”, enfatizó.

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Además, puso el foco en el rol de los hinchas y la exigencia que implica representar a un club como la U: “La gente paga, colabora y va al Estadio. ¿Quién es el que maneja el buque? El cuerpo técnico”, agregó, elevando el tono de sus cuestionamientos.

Finalmente, cerró con una frase que refleja el nivel de molestia con Fernando Gago y su cuerpo técnico tras la caída: “A ellos les pagan, que resuelvan. Y si no, gracias por todo y que se vayan”, sentenció, dejando en claro que la paciencia comienza a agotarse.