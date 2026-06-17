La interna de Universidad de Chile sabe perfectamente que vive un complejo momento en la Liga de Primera 2026. Bajo la dirección técnica de Fernando Gago, el conjunto laico no ha logrado encontrar la regularidad necesaria y se encuentra a una dolorosa distancia de 15 puntos abajo de Colo Colo en la tabla de posiciones. Este escenario ha encendido las alarmas en el Centro Deportivo Azul, donde la presión por enderezar el rumbo aumenta con cada jornada.

Si bien existen fuertes críticas por parte de la hinchada y la prensa debido al bajo nivel de muchos jugadores, además de los cuestionamientos hacia el propio entrenador argentino, hay un nombre que se sale del molde. Se trata de Eduardo Vargas, quien es aplaudido transversalmente por su entrega incondicional en la cancha.

Por lo mismo, este miércoles fue el mismo Gago quien aprovechó de elogiar lo que está haciendo ‘Turbomán’ en esta campaña, posicionándolo como un modelo a seguir para el resto del plantel.

Fernando Gago dstaca el momento de Eduardo Vargas.

El delantero chileno demostró una vez más su vigencia al volver a marcar por la U, alcanzando la cifra de 7 goles en la temporada 2026. Esta producción ofensiva lo convierte en la pieza clave para sostener el ataque azul. Ante esto, Fernando Gago se subió decididamente al bus de los aplausos para blindar a su jugador más destacado en este complejo escenario deportivo: “Creo que hablar de Eduardo es hablar de un jugador de jerarquía, de mucho recorrido y de selección. Me pone contento porque necesita el gol como todo delantero y se enojan cuando no salen”, explicó el DT.

“Está en un gran momento, está muy comprometido, se nota en gestos en el día a día ante el grupo. Hay que seguir trabajando para que tenga más situaciones y aprovecharlo en el máximo de sus condiciones”, cerró el DT

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¿Elogios con mensaje?

A partir de este rendimiento, el estratega trasandino mandó un mensaje directo a sus dirigidos para aprovechar las condiciones de Vargas y disfrutar de su racha, pero también para exigirle más al equipo en función de alimentarlo mejor. Con la temporada aún en juego, la U se refugia en los goles de su histórico ariete para intentar maquillar un año difícil y empezar la remontada en el torneo local.