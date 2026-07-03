Johnny Herrera aniquila a la U. de Chile de Fernando Gago: “Se ve un equipo débil y…”

El ex portero azul, Johnny Herrera le pegó con todo a Fernando Gago y dejó este preocupante mensaje en la U.

Universidad de Chile sumó un negativo resultado dentro de la Copa Chile tras caer por 1-0 ante Unión La Calera en el Estadio Nacional, en donde los dirigidos por Fernando Gago no pudieron ante su bestia negra en lo que va de esta temporada 2026.

Ante este momento del equipo, el ex futbolista Johnny Herrera ocupó su espacio en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports para hablar del presente del club de sus amores, en la que mostró todo su descontento por no poder vencer a Unión La Calera, lanzando un palo al DT azul.

“No le pudiste ganar en cinco partidos al que hoy está último en el campeonato nacional, está bien, uno entiende las explicaciones de Gago, que tiene que jugar el que está mejor, el que corre más o el que corre para atrás, pero esto se gana jugando bien al fútbol, no se gana solamente corriendo”, partió señalando Herrera.

Agregando, el ‘Samurai Azul’ siente que el planteamiento de Fernando Gago parece no pegar dentro del plantel y aquello se ve reflejado en los nefastos resultados que ha obtenido ante Unión La Calera en este 2026, sumado a la ausencia y marginación de otros jugadores en el plantel.

Herrera le cae a Gago | Foto: Photosport

“Si no le pudiste ganar a La Calera en cinco partidos, es por que el planteamiento táctico que hiciste también fue bastante deficiente. ¿Qué esperar de la U de aquí para adelante?, tristemente hoy por lesión o decisión técnica no juegan los jugador más avezados en la U”, remarca.

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Herrera ve un panorama oscuro en la U

Concluyendo, Herrera se mostró bastante preocupado por lo que será esta segunda parte del año para la Universidad de Chile, en la que ve a un equipo bastante débil y frágil desde lo futbolístico y sumado a los problemas que tiene fuera de la cancha sea en lo dirigencial y con los hinchas.

“La U se ve un equipo débil y frágil, de mucha juventud, que no tiene un colectivo claro, no tiene una lectura clara ofensiva, se las arregla defendiendo, a veces con buenos partidos de los centrales o Castellón atajando, pero eso no te basta para ganar partidos”.

“Lamentablemente la U hoy en día esa es la ambigüedad que tiene, es un equipo triste en la cancha, triste en la tribuna, triste con su dirigentes, lamentablemente para todos los que somos hinchas de la U se viene un año negro yo creo”, cerró.