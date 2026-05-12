Johnny Herrera rescata a un solo jugador tras la caída de Universidad de Chile: “Fue el que más empujó”

El histórico ex portero de los azules salva a un solo jugador de Universidad de Chile en la caída ante Unión La Calera.

Universidad de Chile se complicó en la Copa de la Liga con la caída ante Unión La Calera el domingo pasado y ahora necesita un verdadero milagro para clasificar a las semifinales del certamen nacional.

El equipo dirigido por Fernando Gago no hizo un buen compromiso en lo colectivo y tampoco aparecieron las individualidades, una mezcla perfecta para tener una tarde para el olvido en la Región de Valparaíso.

Así también lo cree Johnny Herrera, histórico ex portero de los azules quien en Todos Somos Técnicos de TNT Sports dijo que “El equipo hace un buen partido, parte bien, presiona, pero el gol lo pilla un poco grogui y lo deja sin reacción”.

Johnny Herrera rescata a Eduardo Vargas. | Foto: Photosport

Herrera critica un poco la actitud que tuvo el plantel para encarar este compromiso: “Te estás jugando la clasificación, el todo por el todo. En fin, era un partido que lo podía ganar en cualquier minuto y lo termina perdiendo sin que nadie lo pensara”.

En el cierre, el ex portero solo rescata a un jugador tras el desastre en La Calera: “Eduardo Vargas cuando entró el segundo tiempo, lo poco y nada que hizo… fue el que más empujó”, remató Johnny Herrera.

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Lo cierto es que Audax Italiano y Unión La Calera tienen 10 puntos en el Grupo D, mientras que Universidad de Chile quedó con 7. En la última jornada, la U debe vencer al cuadro itálico y esperar que Deportes La Serena -ya eliminado- derrote al cuadro calerano.

En síntesis

Johnny Herrera elogió a Eduardo Vargas como el único jugador destacable en la derrota azul.

El equipo de Fernando Gago perdió ante Unión La Calera y quedó con 7 puntos.

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