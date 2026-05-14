Según trascendió, el delantero uruguayo saldrá de Nacional de Montevideo y tiene diversos interesados. Uno de ellos, el conjunto azul.

Universidad de Chile está pisando el mercado de fichajes y los rumores comienzan a surgir como pan caliente. Esta vez, Gonzalo Carneiro asoma en el radar de la directiva estudiantil.

Según indicó el medio especializado Toco y Voy, el delantero uruguayo de 30 años se despedirá de Nacional de Montevideo. Es por eso que ya hay clubes atentos a su situación: uno de ellos es el cuadro azul.

Tal como se mencionó, la fuente alude a que Universidad de Chile no es la única institución que está siguiendo sus pasos minuciosamente. Hay otros elencos de Sudamérica a la fila por su carta.

“SE VA SE VA. Gonzalo Carneiro dejará de ser jugador de Nacional a partir de mitad de año“, comenzó señalando la publicación.

En dicha línea sobre el interés de Universidad de Chile, el sitio agregó: “Los posibles destinos del delantero podrían ser: San Diego de la MLS, Gimnasia de La Plata, U de Chile y (Unión de) Santa Fe”.

Gonzalo Carneiro asoma en el horizonte de Universidad de Chile. (Foto: Club Nacional)

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Gonzalo Carneiro en la mira de Universidad de Chile

Durante la presente temporada, el atacante en cuestión ha disputado una totalidad de 14 encuentros. En dichos compromisos, ha anotado un gol y ha aportado con una asistencia.

¿Hasta cuándo tiene contrato vigente? Está vinculado a Nacional de Montevideo hasta el 31 de diciembre de 2026. Por ende, puede comenzar a negociar como futbolista libre desde el 1 de julio.

En síntesis:

Gonzalo Carneiro dejará Nacional de Montevideo a partir de mitad de año .

dejará Nacional de Montevideo a partir de . El delantero de 30 años registró un gol y una asistencia en 14 partidos.

registró y una asistencia en 14 partidos. Universidad de Chile compite con San Diego, Gimnasia y Santa Fe por su fichaje.