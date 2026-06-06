El periodista valoró el nivel del jugador de Independiente de Avellaneda contra Portugal. Fue reemplazado en el segundo tiempo.

La Selección Chilena volvió a tropezar y cayó 2-1 ante Portugal en la doble fecha FIFA. A pesar de tal resultado, Jorge “Coke” Hevia destacó el desempeño de una figura del combinado sudamericano.

¿A quién elogió? En conversación con BOLAVIP Chile, el periodista valoró lo hecho por Maximiliano Gutiérrez en territorio luso. El habilidoso atacante fue desde el arranque.

Sin embargo, el comunicador advirtió: es poco para ser un equipo que representa a un país. El margen de jugadores convocables es estrecho y el delantero de Independiente de Avellaneda aprobó en esta ocasión.

“Lo que hay que rescatar es el escenario, estamos hablando de un candidato a ser campeón del Mundial. Fue muy superior, obvio. Somos los más malos de Sudamérica y jugamos contra un candidato a ser campeón del mundo“, lanzó.

“Hay que apoyar a los muchachos. El equipo era el que había que poner. El Maxi Gutiérrez me gusta, tiene cosas punzantes, recursos distintos. Y esos somos, no quiero ser pesimista, pero muchachos: esto es y vamos nomás”, agregó.

Coke Hevia aprobó a Maximiliano Gutiérrez en la Selección Chilena. (Imagen: Photosport)

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Duro recado a la Selección Chilena

Sobre el mismo punto, Coke Hevia llamó a profundizar en la reflexión. El grupo citado es de lo mejor que hay a la mano, por lo que el panorama está más que cuesta arriba para el futuro.

“Somos pocos, el universo seleccionable es bastante chico y es lo que hay. Vamos nomás. Sacando si es Córdova, Pérez o González, es lo que hay. Está difícil”, concluyó.

En resumen:

La Selección Chilena de fútbol cayó por 2-1 ante Portugal en un amistoso internacional.

de fútbol cayó por 2-1 ante Portugal en un amistoso internacional. El periodista Coke Hevia destacó el rendimiento del atacante Maximiliano Gutiérrez frente a los lusos.

destacó el rendimiento del atacante Maximiliano Gutiérrez frente a los lusos. El delantero Maximiliano Gutiérrez fue titular en el partido y milita en Independiente de Avellaneda.