Las últimas semanas han sido una verdadera pesadilla para el exdelantero de Universidad de Chile, Rodrigo Contreras. Lo que parecía ser un golpe futbolístico común en un duelo de Copa Sudamericana ante Boston River, terminó derivando en una emergencia médica de proporciones que mantuvo al atacante argentino internado y bajo estricta vigilancia, generando una profunda preocupación en el entorno de Millonarios y en los hinchas que aún lo recuerdan por su paso en el Centro Deportivo Azul.

Tras reaparecer este martes en el empate sin goles frente a São Paulo, el “Tucu” decidió alzar la voz para detallar el calvario que vivió. Sus palabras no pasaron desapercibidas, ya que no solo relató la gravedad de su estado de salud, sino que también sembró una enorme duda respecto a su futuro profesional en el mercado de fichajes de junio, reconociendo que el desgaste emocional de estar lejos de sus afectos le está pasando la cuenta.

“Venía de estar una semana en cama con el golpe del otro día. Tuve convulsiones, pérdida de conocimiento. Quería jugar igual, pero no dimensionaba las cosas. Estuve internado varios días y después una semana en reposo”, relató con crudeza el artillero sobre el episodio que lo mantuvo fuera de las canchas y que hoy lo tiene analizando sus próximos pasos.

Rodrigo Contreras no lo está pasando bien en Colombia.

El factor familiar: El motor de una posible salida

El aspecto médico no fue lo único que golpeó al delantero de 30 años. La soledad en Bogotá durante sus días de internación gatilló una profunda reflexión personal. Contreras reconoció que la distancia con su círculo íntimo se ha vuelto una carga difícil de sobrellevar, lo que de inmediato encendió las alarmas sobre un posible retorno al fútbol argentino o incluso a Chile, donde dejó una buena imagen goleadora.

“Fueron días muy duros para mí, la pasé muy mal. Estoy solo acá en Bogotá, con mi familia lejos, con mi hijo muy lejos. Cuando pasan este tipo de cosas uno se replantea muchas cosas. Veremos qué pasa de acá a junio y ya veré lo que quiero hacer“, lanzó el exjugador de la “U”, dejando la puerta abierta de par en par para una salida anticipada del elenco cafetero al finalizar el presente semestre.

Publicidad

Tres años lejos de casa: ¿Fin al ciclo en el extranjero?

Consultado directamente sobre si cumplirá su contrato con Millonarios, Contreras prefirió no asegurar nada. El desgaste de la vida del futbolista en el extranjero parece haber llegado a un punto de no retorno tras el susto médico. Para el “Tucu”, recuperar el tiempo perdido con su hijo es hoy la prioridad número uno, por encima de los objetivos deportivos en Colombia.

“No sé, quiero descansar, quiero recuperar tiempo con mi familia. Llevo tres años y medio lejos de mi hijo, de mi familia, así que veremos qué pasa. Cada vez se me hace más difícil en lo personal estar lejos de ellos”, respondió con sinceridad, dejando claro que su futuro es hoy una verdadera incógnita que se resolverá en las próximas semanas de cara al mercado invernal.

Finalmente, el atacante intentó llevar algo de tranquilidad a su actual club, asegurando profesionalismo hasta el último día que vista la camiseta azul de Bogotá. “Mientras esté acá en el club voy a dar lo mejor de mí y voy a ayudar a mi equipo a que pueda conseguir grandes cosas”, concluyó. Sin duda, su nombre será uno de los más comentados en el próximo mercado de fichajes, especialmente ante la posibilidad de que busque un destino más cercano a sus raíces.