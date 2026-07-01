El elenco estudiantil tendrá que enfrentar nuevamente a su gran verdugo de la temporada. Será clave en el grupo D.

Universidad de Chile tiene todo preparado para medirse contra Unión La Calera por Copa Chile. En esta ocasión, el cuadro azul tendrá que sacar en limpio el aprendizaje e intentar derrotar a uno de sus principales enemigos en 2026.

Para ello, Fernando Gago (que volverá a dirigir tras sus problemas cardiacos) tendrá que lanzar toda la carne a la parrilla. ¿Con qué formación titular saltará a la cancha?

El cuerpo técnico tendrá que suplir la ausencia de Maximiliano Guerrero. Luego de su expulsión ante el contrincante de turno en calidad de visita, cumplirá la totalidad de su castigo (dos partidos) en esta jornada.

Por ende, Universidad de Chile mantendrá la ofensiva que se impuso sobre Unión San Felipe en el último duelo. Ella será comandada por Ignacio Vásquez, Juan Martín Lucero y Elías Rojas.

El resto del equipo, todo indica que será el mismo que consiguió la reciente victoria en el Estadio Nacional. La mayor diferencia estará en la banca: el entrenador laico volverá a sus funciones.

Fernando Gago volverá a dirigir a Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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La formación de Universidad de Chile vs. Unión La Calera

El once estudiantil será con: Gabriel Castellón; Nicolás Fernández, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo, Marcelo Morales; Lucas Barrera, Israel Poblete, Agustín Arce; Ignacio Vásquez, Juan Martín Lucero y Elías Rojas.

Tal compromiso entre Universidad de Chile y Unión La Calera está pactado para este miércoles de 1 julio. Será válido por la fase de grupos de Copa Chile y se jugará desde las 20:30 horas en el Estadio Nacional.