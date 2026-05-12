La noticia que tiene a Diego Rivarola absolutamente en llamas con Universidad de Chile: “A partir de ahora…”

El ídolo de Universidad de Chile mostró su alegría por una noticia que lo tiene feliz a él y a todos los hinchas de la U.

Universidad de Chile quedó al borde de la eliminación en la Copa de la Liga tras la última caída ante Unión La Calera en condición de visitante y ahora depende de un milagro para clasificar a las semifinales del certamen nacional.

Si bien en lo futbolístico no hay buenas noticias para el Romántico Viajero, fuera de ella sí: Lucas Assadi renovó su vínculo con el club que lo formó y eso tiene absolutamente en llamas a Diego Rivarola.

El ídolo del cuadro azul habló en F90 de ESPN Chile y se refirió a la renovación del crack azul: “Me parece que es una buena noticia para la U y para él también. Lo va a tranquilizar a él y al club también”, dijo.

Assadi busca volver a su mejor versión. | Foto: Photosport

“A lo mejor estaba enfocado en su futuro porque es complicado siendo joven, le llegan cosas del entorno y a veces eso te confunden, hace que se desconecte”, complementó sobre los últimos partidos de Assadi donde no ha estado en su mejor nivel.

Rivarola espera que de aquí en más el canterano azul la rompa y vuelva a ser el jugador del segundo semestre de 2025: “Esperemos que a partir de ahora vuelva a su nivel. Yo sigo diciendo que, en buen nivel, es un jugador muy importante para la U”.

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En lo futbolístico, Universidad de Chile se prepara para enfrentar en la altura de El Salvador a Cobresal, rival que tendrá que visitar este domingo 17 de mayo por la Fecha 12 de la Liga de Primera 2026.

En síntesis

Lucas Assadi oficializó su renovación de contrato con Universidad de Chile tras especulaciones sobre su futuro.

El ídolo Diego Rivarola valoró el acuerdo previo al partido ante Cobresal el 17 de mayo.

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