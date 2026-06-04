Marcelo Díaz sorprende a todos y anticipa dos renovaciones en Universidad de Chile: “Hasta 2028”

El periodista y reportero que cubre a los azules anticipa la renovación de dos jugadores azules por las siguientes dos temporadas.

Universidad de Chile trabaja pensando en el partido ante Audax Italiano de este domingo por la Copa de la Liga, donde los azules necesitan un verdadero milagro para avanzar a las semifinales del nuevo torneo del fútbol chileno.

De manera paralela, Manuel Mayo y compañía ven el Mercado de Fichajes y las renovaciones del plantel en donde habría humo blanco según informó el periodista Marcelo Díaz en Pelota Parada de TNT Sports.

“Se está avanzando y me comentan que Matías Zaldivia está prácticamente listo en su renovación, faltan solamente detalles para que su vínculo se extienda hasta 2028 al menos con la Universidad de Chile”, informó sobre el defensor.

Zaldivia seguiría en la U hasta 2028. | Foto: Photosport

Zaldivia no sería el único, eso sí: “El otro es Maximiliano Guerrero, muy avanzado. Eran los objetivos que se había puesto Universidad de Chile para que estos dos jugadores sigan y, según lo que he averiguado, están a una firma de cerrar su vínculo y seguir hasta 2028”.

Así las cosas, Universidad de Chile aseguraría por las siguientes dos temporadas a dos jugadores que han sido protagonistas en el último tiempo y que buscarán el anhelado título de la Liga de Primera que hace mucho tiempo es esquivo para los azules.

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En síntesis

Matías Zaldivia está prácticamente listo para renovar su contrato hasta el año 2028.

El delantero Maximiliano Guerrero está a una firma de extender su vínculo hasta 2028.

Universidad de Chile enfrentará a Audax Italiano este domingo por la Copa de la Liga.