“Pa’ que se enojen…”: Marcelo Salas lanza feroz palito a la UC al recordar su gol en el Clásico Universitario

El “Matador” recordó su gol ante Universidad Católica y lanzó una frase que generó reacción entre los hinchas cruzados.

Marcelo Salas es uno de los nombres más importantes en la historia del fútbol chileno. Histórico de La Roja e ídolo de Universidad de Chile, el “Matador” dejó una huella imborrable con una gran cantidad de goles en el profesionalismo.

Tras su retiro del fútbol, el exdelantero dio un giro a su vida deportiva vinculándose directamente a Deportes Temuco, club del cual es propietario y donde ha mantenido una fuerte presencia en la administración.

Lejos de alejarse del deporte, Salas también ha mostrado una nueva pasión en los últimos años: el pádel, disciplina en la que se ha involucrado activamente y que practica con frecuencia, sumándose a la tendencia de exfutbolistas que han encontrado en esta actividad una nueva forma de competencia.

El Matador Salas y su recordado gol con la U a la UC

Fue en una cancha de pádel donde el oriundo de Temuco volvió a repasar su carrera en conversación con Giovanni Martin, “El Weón del Pádel”, instancia en la que eligió uno de sus goles más recordados y revivió su vínculo con el Clásico Universitario.

“Pa’ que se enojen, ya son muchos años que se enoja la gente de la Católica: el clásico universitario del 94. Ahí es donde salimos campeones, pecho y volea”, manifestó Salas.

Cabe recordar que dicho tanto acercó a los azules a romper una sequía de veinticinco años, aunque aún es recordado por hinchas de Universidad Católica que sostienen que la jugada estaba en posición de fuera de juego.

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Por último, el ex River Plate también reafirmó su identificación con los azules. “Sí, soy hincha de la ‘U’, obviamente sí”, cerró Salas, consolidando nuevamente su histórico vínculo con el club laico.

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En resumen…