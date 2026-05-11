El delantero quien llegó a mediados de ese año logró consagrarse campeón junto a los Albos que protagonizaron una épica remontada ante su archirrival

Javier Correa volvió a recordar uno de los momentos más especiales que ha vivido desde su llegada a Colo Colo: la obtención de la estrella 34 en la temporada 2024, cuando el “Cacique” protagonizó una espectacular remontada para arrebatarle el título a Universidad de Chile.

El delantero argentino participó en el programa Tribuna Alba junto al periodista Álvaro Alfaro en los canales oficiales del club, instancia donde repasó cómo se vivió desde adentro aquella inolvidable definición del Campeonato Nacional.

Correa comparó esa pelea por el título con otras experiencias de su carrera y aseguró que la intensidad que tuvo la lucha ante los azules fue distinta a todo lo que había vivido anteriormente.

Javier Correa recuerda la épica remontada de Colo Colo en 2024 (Foto: Photosport)

Primero recordó su paso en el “Pincharrata”: “Sí, bueno, tampoco es que gané muchos torneos, pero… Ganamos (con Estudiantes), pero era más de eliminar ¿viste? Eliminar y eso. Eliminamos a Boca en semifinal. Pero no… Este fue (contra la U)… Era como una carrera, ¿viste? El que se cansaba primero”, comenzó relatando.

Javier Correa revive la épica remontada de Colo Colo ante la U

El atacante albo recordó cómo el plantel fue tomando confianza a medida que acortaban distancia con Universidad de Chile en la tabla, hasta sentir que el campeonato ya estaba encaminado a favor del Popular.

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“Y como dicen siempre de atrás pica el Indio, creo que… Que le picamos la nuca y chao. Ahí se acabó todo. Una vez que nos vieron atrás, se fueron para atrás. Pero creo que fue lindo. Fue lindo”, comentó entre risas el delantero.

Además, Correa rememoró un momento clave en la interna alba: el triunfo ante Universidad Católica, partido que para muchos terminó marcando el punto de quiebre definitivo rumbo al título.

“Sabíamos el partido de Católica. Acá creo que habló el King (Arturo Vidal), me parece. El King habló y dijo: ‘Si este partido lo ganamos, somos campeones’. Y ese día fue… Bueno, ganamos y ya como les dijimos, chao. Estamos para ser campeón”, cerró el delantero del “Cacique”.

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Aquella campaña quedó marcada como una de las remontadas más recordadas de Colo Colo en torneos largos, luego de revertir una diferencia de más de 10 puntos respecto a Universidad de Chile para terminar levantando la estrella 34.

DATOS CLAVE

Javier Correa recordó la obtención de la estrella 34 de Colo Colo en 2024.

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El plantel remontó una diferencia de 10 puntos frente a Universidad de Chile.