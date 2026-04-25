El triunfo de Universidad de Chile por 1-0 sobre Universidad Católica en el Estadio Nacional por la fecha 11 de la Liga de Primera, no solo dejó festejos en la cancha, sino también un nuevo capítulo en la rivalidad fuera de ella.

Tras el pitazo final, el cuadro azul aprovechó el envión anímico y la algarabía del triunfo para responder con todo a los Cruzados en redes sociales.

Apenas terminado el partido, las cuentas oficiales de la U publicaron una gráfica con Juan Martín Lucero celebrando el gol del triunfo, acompañada de una frase que no pasó desapercibida: “rompió el hielo”.

El mensaje fue interpretado como una burla directa hacia los cruzados, en alusión al histórico mote de “fríos” que arrastra la UC en el folclore del fútbol chileno.

La respuesta azul no fue casual. En la previa del clásico, había sido la propia UC la que encendió la previa digital con una publicación que también generó ruido. El elenco cruzado compartió una imagen del Estadio Nacional destacándolo como “el estadio de todos los chilenos”, en una clara referencia a la falta de recinto propio de su clásico rival.

Publicidad

Así, el triunfo en Ñuñoa terminó siendo doble para Universidad de Chile: celebró en la cancha y también se tomó revancha en el terreno de las redes sociales, donde cada detalle se magnifica en este tipo de partidos.