La provocación de la UC a la U antes del Clásico Universitario por el Estadio Nacional: esto subieron en redes

El Clásico Universitario entre Universidad de Chile y Universidad Católica siempre deja gestos y lecturas que van más allá de lo futbolístico, especialmente en la previa de un partido de alta rivalidad como el que se disputará en el Estadio Nacional.

En este contexto, cualquier publicación o mensaje en redes sociales suele ser analizado con lupa por los hinchas, ya que el ambiente previo al clásico suele estar cargado de tensión y simbolismo entre ambas instituciones.

El mensaje de la UC que encendió la previa del Clásico Universitario

Durante las últimas horas, los Cruzados publicaron un posteo en sus redes sociales que no pasó desapercibido entre los hinchas de la Franja y del Romántico Viajero.

¿Qué pasó? El cuadro cruzado compartió una imagen desde el recinto de Ñuñoa con el mensaje : “Ya estamos desde el estadio de todos los chilenos, el Estadio Nacional, para vivir una nueva edición del Clásico Universitario”.

La publicación rápidamente generó interacción entre los hinchas de la UC, quienes comentaron: “Jamás tendrán estadio”, “Entonces es arrendado el estadio? que vergüenza”, “Exacto, de todos los chilenos, porque la U nunca tendra uno”, “Linda domada se pegó el CM”.

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Es así como la previa del trascendental duelo por la fecha 11 de la Liga de Primera sigue tomando temperatura, incluso fuera de la cancha, en la antesala de uno de los partidos más importantes del fútbol chileno.

¿A qué hora juegan el Clásico Universitario?

El pitazo inicial, a cargo del árbitro Diego Flores, se dará a las 18:00 horas de este sábado en un Estadio Nacional que promete un lleno total.