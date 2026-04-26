“Brillaron a gran altura”: Cristián Caamaño enloquece con estos tres jugadores en la U

Universidad de Chile logró una importante victoria dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ derrotaron por 1-0 a la Universidad Católica en la edición 202° del Clásico Universitario tras el solitario tanto de Juan Martín Lucero.

Tras lo que fue este duelo, el periodista Cristián Caamaño desmenuzó la victoria azul en Radio Agricultura, en la que elogió de gran forma el rendmiento de los juveniles de la U: Agustín Arce, Ignacio Vásquez y Lucas Barrera.

“Lo de Arce es la bandera de estos chicos que eligió Gago, porque ya había sido titular el otro día, Barrera había sido titular contra Ñublense, pero hacer este partido contra futbolistas que vienen jugando Copa Libertadores, hay que sostener el partido”, parte señalando Caamaño.

En esa misma línea, el comunicador declaró que las tres grandes sorpresas de Gago en esta formación de la U estuvieron a la altura de este importante apretón, lo que sin duda le da gran tranquilidad pnsando en los próximos desafíos.



Caamaño elogió a los jovenes de la U | Foto: Photosport

“Muchas veces a los chicos el partido les pasa por encima, en caso de Arce, Barrera y Vásquez, estuvieron a la altura del partido y quizás esa es la mejor noticia para Gago”, declaró.

Publicidad

Concluyendo, Caamaño destacó a estos tres valores de la Universidad de Chile como las grandes figuras del triunfo azul en el Clásico Universitario y que sin duda, en este duelo dieron una muestra de buen fútbol para consolidarse como jugadores importantes en el plantel.

“No desentonaron, no hicieron nada de lo que él no les haya pedido, brillaron a gran altura con el balón, que es lo que más le interesa a Gago y luego festejaron una victoria junto a sus compañeros que los hace mirar con otros ojos la lucha por el título”, cerró.

Publicidad

En Síntesis