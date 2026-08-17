Lucas Barrera saca aplausos con esta autocrítica en la U. de Chile: “No me gustó como jugué”

El volante azul, Lucas Barrera sorprendió a todos con esta autocrítica en la U. de Chile.

Universidad de Chile logró un importante triunfo dentro de la Liga de Primera, en donde los ‘Azules’ se impusieron por 3-1 ante Deportes Limache y se mantienen firme en la lucha por el título, en la que buscan seguir descontando puntos a Colo Colo.

Tras lo que fue este duelo, el volante azul Lucas Barrera conversó con TNT Sports a pesar del triunfo, sorprendió a todos con una inesperada autocrítica personal, en la que no quedó para nada conforme con su rendimiento en dicho partido.

“Me voy medio disconforme por mi juego hoy, no me gustó cómo jugué. Estuve irregular con el juego, con el pase, nunca me adapté al juego, estoy medio enojado”, partió señalando Barrera.

A pesar de lo que fue su autocrítica por su rendimiento, el jugador azul quedó contento con la victoria del equipo en un complicado reducto, el que le permite seguir sumando los tres puntos.

Barrera sacó aplausos con su autocrítica | Foto: Photosport

“Partido complicado, cancha complicada, pero nos vamos contentos por la victoria”, remarca.

Finalmente, Barrera fue consultado sobre lo que será el próximo Superclásico del fútbol chileno ante Colo Colo, en el que espera poder quedarse con la victoria y seguir recortando la distancia de puntos.

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“Con muchas ganas, vamos a ganar, vamos a ir a ganar”, cerró.

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