El entrenador bicampeón con la U es palabra autorizada por su conocimiento de los jugadores jóvenes. Por eso no duda en pedirle a Assadi pensar mejor las cosas.

Según información de TNT Sports, Lucas Assadi a través de su representante estaría decidido a dejar la U luego de semanas donde ni siquiera ha sido citado para los partidos de los azules.

En medio de este complejo escenario, el histórico exentrenador de Universidad de Chile, César Vaccia, conversó en exclusiva con BOLAVIP y analizó sin anestesia el presente del talentoso volante, cuestionando duramente la idea de emigrar en este momento y enviándole un potente llamado de atención para que recupere su nivel en el pasto.

Para el técnico bicampeón con el Romántico Viajero, la postura del Ninja Assadi y su entorno de buscar un cambio de aire inmediato no tiene lógica desde el punto de vista del mercado futbolístico. Vaccia fue tajante al señalar que es muy difícil que una institución pague las millonarias cifras de su cláusula por alguien que hoy no tiene rodaje en la competencia.

“Lo que pasa es que si tú lo ves como una decisión ventajosa para Lucas, no me parece, porque no está jugando. Entonces no sé, digamos, quién estaría tan interesado en cancelar una cantidad importante por un jugador que actualmente no está jugando. No creo que sea una buena decisión. Además que la U hizo toda una inversión y le dio la confianza de hacerle un nuevo contrato”, disparó con total crudeza el experimentado estratega en nuestros micrófonos.

César Vaccia le pide a Lucas Assadi no partir aún de la U.

El desafío personal y el tirón de orejas: “Se está apresurando”

Lejos de culpar únicamente a la pizarra liguera del cuerpo técnico, Vaccia apuntó al amor propio y a la madurez que debe mostrar el mediocampista de la cantera para revertir el adverso panorama en el día a día del CDA.

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“Me parece a mí que Lucas debe tomar la decisión, como desafío personal, de retomar su nivel, el que terminó antes de las vacaciones el año pasado. Y bueno, después de eso, le van a llover las ofertas. Me parece que se está apresurando, yo creo que no. Lo primero que tiene que hacer es volver a su nivel, un desafío, o sea, ponerse como objetivo que él es un tremendo jugador. Es lo que siempre digo yo: la confianza en sí mismo”, aconsejó con tono paternal.

Para cerrar, el DT recordó que el valor de Assadi va mucho más allá de lo táctico y que él mismo debe convencerse de sus condiciones para ser el conductor del León. “¡Escúchame! Y el valor que tiene para el fútbol nacional, para ti y para mí. Entonces él tiene que saber que tiene un valor tremendo. Eso debe hacer. Hoy se equivoca, claro, no es una buena decisión”, sentenció Vaccia en una charla liguera que promete generar repercusiones en la interna estudiantil.