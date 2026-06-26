“¡Dale de una vez!”: El momento de furia de Marcelo Bielsa tras la eliminación de Uruguay en el Mundial 2026

La Selección de Uruguay cerró su participación en la fase de grupos del Mundial 2026 con una dura derrota por 0 a 1 ante la Selección de España, resultado que terminó marcando su eliminación del certamen.
El equipo dirigido por Marcelo Bielsa llegaba a este compromiso con la obligación de sumar para mantener opciones de clasificación, en un Grupo H que se definió recién en la última jornada.
Sin embargo, la Celeste no logró imponer condiciones ante un rival de jerarquía y terminó quedándose sin chances de avanzar a la siguiente ronda del torneo.
Los jugadores charrúas se retiraron llorando del Estadio de Guadalajara | FOTO: David Ramos/Getty Images
El Loco Bielsa pierde la compostura
Tras el pitazo final, la frustración se trasladó rápidamente al post partido. El “Loco” Bielsa protagonizó un tenso momento a ras de cancha durante la entrevista, donde se mostró visiblemente molesto con el desarrollo del encuentro.
“¡Dale de una vez!”, gritó enfurecido el entrenador trasandino, apurando a la periodista durante el intercambio en vivo.
Posteriormente, el ex DT de la Selección Chilena respondió de forma breve y autocrítica: “No logré potenciar el poderío que tenía Uruguay en sus jugadores”, señaló.
MARCELO BIELSA, MUY ENOJADO TRAS LA ELIMINACIÓN DE URUGUAY EN FASE DE GRUPOS DEL MUNDIAL.— SportsCenter (@SC_ESPN) June 27, 2026
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Es así como Uruguay y Bielsa finalizan su participación en el Mundial 2026 sin poder cumplir el objetivo de avanzar a los 16avos de final, en una despedida marcada por la decepción.
En resumen…
- Uruguay cayó ante España y quedó eliminado del Mundial 2026, en una jornada marcada también por el fuerte momento de Marcelo Bielsa en la entrevista post partido.