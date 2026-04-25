Jugar en Universidad de Chile es un privilegio y así lo sabe un canterano de la institución: se despidió a fines de 2025 y se quedó sin club para esta temporada. Ese es el caso de Mauricio Morales.

Según detalló el mediocampista de 26 años, tuvo la posibilidad de emigrar a Oceanía en el último mercado de fichajes, pero ello no llegó a buen puerto. Tras eso, su carrera entró en receso.

¿La razón? Se le acabó el tiempo para buscar un nuevo equipo. En conversación con AS Chile, entregó los pormenores de su historia: trabaja a toda máquina para recibir otra oportunidad en el profesionalismo.

“No se concretó nada (…) Se dio una posibilidad de ir al Auckland City de Nueva Zelanda. Estuve un mes allá para ver si me podía sumar, pero cuando cumplí esa fecha me pidieron que me quedara más tiempo para definir la situación, lanzó.

“El problema fue que acá en Chile también estaba por acabarse el mercado, así que decidí volver para no quedarme sin club, pero lamentablemente no logré cerrar con ninguno“, agregó.

Mauricio Morales quedó sin club tras dejar Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Tras dejar Universidad de Chile: el futuro de Mauricio Morales

Finalmente, el volante expresó su deseo de tener una nueva chance en el fútbol. Está haciendo todo lo posible para regresar en gloria y majestad tras complejos meses sin actividad.

“Ese es el objetivo. Mi meta a corto plazo es poder recuperar el ritmo que tuve en algún momento y luego, si lo consigo, mi sueño es jugar en el extranjero“, concluyó el formado en Universidad de Chile.

En síntesis:

Mauricio Morales , canterano de 26 años, se encuentra sin club para la temporada 2026.

, canterano de 26 años, se encuentra para la temporada 2026. El mediocampista estuvo un mes en el Auckland City de Nueva Zelanda, pero no firmó contrato.

de Nueva Zelanda, pero no firmó contrato. Mauricio Morales no fichó en Chile porque el mercado de pases cerró antes de concretar ofertas.