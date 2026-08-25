Mauricio Pinilla pierde la paciencia con este jugador de la U. de Chile: “Es un desastre”

El ex jugador azul, Mauricio Pinilla quedó furioso con el rendimiento de este futbolista de la U.

Universidad de Chile recibió un verdadero mazazo este pasado fin de semana, en donde los ‘Azules’ cayeron por 2-1 ante Colo Colo en el Superclásico del fútbol chileno, resultado que cortó su racha de triunfos y echó por el piso la ilusión por el título.

Después de este duelo, el ex futbolista azul, Mauricio Pinilla tomó la palabra en el programa ‘F360’ de ESPN, en el que analizó la participación de la Universidad de Chile en este duelo, en donde reconoció que fue ampliamente superado por Colo Colo.

“El planteamiento de Gago fue un desastre, Ortiz se comió tácticamente a Gago, un equipo organizado en sus tres líneas, atacaba y defendía muy bien, un equipo compacto y corto. Colo Colo fue muy superior a nivel táctico y a nivel de organización”, partió señalando Pinilla.

Profundizando en su análisis, ‘Pinigol’ se lanzó con todo contra Juan Martín Lucero, quien entró en un rol de poder hacerse notar en el área rival, pero estuvo muy lejos de aquello, mostrando un rendimiento paupérrimo, que fue cuestionado por el ex atacante.

Pinilla le cae con todo a Lucero | Foto: Photosport

“La U como que tuvo más chispazos de desesperación, si tú cuentas la cantidad de centros que tiró la U, ¿A quien?. Después entra Lucero y Lucero no entiendo a lo que juega, es una locura, es un desastre”, remarcó.

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Pinilla se lanza contra Gago y Lichnovsky

Concluyendo, Pinilla quedó furioso al escuchar las palabras de Fernando Gago e Igor Lichnovsky tras la derrota de la U, en la que aseguran que los ‘Azules’ aún pelearán por el título, algo que ‘Pinigol’ ve como imposible y les indica de que no le vendan el humo al hincha azul con el campeonato.

“Que dice Gago, que dice Lichnovsky, mira las tonteras que hablan, están a 13 puntos, que van a pelear de que. Por favor, a quien le quieren vender la pomada al hincha, peleemos por el Chile 2 o eso, ¿pero pelear por el torneo? no hablemos tonteras, no se acerca a la realidad ni futbolística, ni númerica”, cerró.