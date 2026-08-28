Octavio Rivero revela su posible fecha de regreso en Universidad de Chile: “Podría ser”

Según explicó el delantero uruguayo, todo indica que volverá a la acción contra Coquimbo Unido por la jornada 22 de la Liga de Primera.

Universidad de Chile cruza los dedos para contar con el regreso de Octavio Rivero. Luego de una larga espera, el atacante esta cada vez más cerca de sumar minutos: desde febrero que no lo hace.

¿Cuándo será su flamante retorno en el conjunto estudiantil? Ello fue abordado por el propio delantero uruguayo en conversación con la prensa. Su vuelta a la acción es inminente.

Si bien todo indica que no dirá presente en el viaje al sur del país para visitar a Universidad de Concepción, aquel sería el último partido en el que se aguardará por su talento en ofensiva.

“Estoy bien, muy contento. ¿Estoy al cien por ciento? Ya estamos en la recta final, falta poco“, comenzó señalando el ariete al momento de retirarse del Centro Deportivo Azul.

Luego, sobre la fecha de su reaparición en Universidad de Chile, aseguró que tiene posibilidades contra Coquimbo Unido. “No sé si vuelva este fin de semana, pero el próximo podría ser“, explicó.

Universidad de Chile planifica la vuelta de Octavio Rivero. (Imagen: Photosport)

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Universidad de Chile espera a Octavio Rivero

El último encuentro disputado por el futbolista en cuestión fue el 13 de febrero de este año. Ingresó en el 0-0 contra Palestino, válido por la rueda inicial de la Liga de Primera. Se jugó en el Estadio Municipal de La Cisterna.

Si su plan marcha a la perfección, se ilusiona para estar disponible vs. Coquimbo Unido. Tal duelo, por la jornada 22 de la categoría de honor, se realizará el sábado 5 de septiembre. Será desde las 20:00 horas en el Estadio Nacional.