Universidad de Chile tiene un sueño latente con nombre y apellido: Alexis Sánchez. El goleador histórico de La Roja tiene su futuro en incertidumbre, por lo que Matías Zaldivia le hizo una invitación.

El defensor central conversó con la prensa antes de visitar a Deportes La Serena y fue consultado sobre el mítico goleador, que ha sido vinculado a la escuadra estudiantil en las últimas semanas.

¿Qué respondió el experimentado zaguero? Le dejó las puertas abiertas de la institución. El camarín azul lo espera con los brazos extendidos para el siguiente libro de pases. La ilusión sigue viva.

En atención a los medios de comunicación, el crack de Universidad de Chile lanzó: “Esos jugadores hablan por sí solos. Si llega, bienvenido sea“.

Cabe destacar que Alexis Sánchez termina su contrato con Sevilla de España el 30 de junio de 2026. Es decir, está pronto a tener que decidir su próximo paso: ¿retornará a su país de origen?

Matías Zaldivia invita a Alexis Sánchez a Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Universidad de Chile lo espera: el presente de Alexis Sánchez

Durante la vigente campaña, el oriundo de Tocopilla ha disputado una totalidad de 25 enfrentamientos. En dichos compromisos, ha logrado anotar tres goles y aportar con una asistencia.

De este modo, hay una nueva teleserie en la previa del período de transferencias. Todo el pueblo de Universidad de Chile espera por otro campeón de América, que de niño soñó con la camiseta azul.

En síntesis:

Matías Zaldivia invitó públicamente a Alexis Sánchez a fichar por Universidad de Chile.

invitó públicamente a a fichar por Universidad de Chile. El contrato de Sánchez con Sevilla de España finaliza el 30 de junio de 2026 .

de España finaliza el . Alexis registra tres goles y una asistencia en 25 partidos durante la presente campaña.