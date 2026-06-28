Los Azules enfrentan esta tarde a Unión San Felipe por Copa Chile en busca de tres puntos que podrían dejarlo en la cima del grupo.

Universidad de Chile deberá afrontar un importante desafío en Copa Chile con varias ausencias de peso en su plantel. De cara al compromiso frente a San Felipe, el técnico Fabricio Coloccini (ante la ausencia obligada de Fernando Gago) no contará con tres pilares fundamentales.

En primer lugar, Lucas Assadi no será parte del encuentro ni siquiera en la citación. La ausencia del volante responde exclusivamente a una determinación técnica del cuerpo técnico, que optó por dejarlo fuera de la convocatoria para este compromiso.

A esta baja se suma la sensible baja de Eduardo Vargas, quien quedó descartado tras sufrir una fractura de dos costillas en el pasado duelo ante O’Higgins. La lesión lo marginará por un periodo significativo, obligando a la U a buscar alternativas en el ataque.

Coloccini no contará con varias de las figuras azules frente a San Felipe. (Foto: Andres Pina/Photosport)

Sin embargo, la situación más delicada es la de Charles Aránguiz. El “Príncipe” sufrió un desgarro ante Audax Italiano por la Copa de La Liga, lesión que lo dejará fuera por lo que resta del semestre, por lo que muy probablemente ya se despidió de lo que resta de semestre.

De esta manera, el DT trasandino llegará con un plantel mermado al choque ante el “Uni-Uni”, sin tres piezas que habitualmente forman parte -al menos- de la rotación.

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Vale recordar que el duelo entre Universidad de Chile y Unión San Felipe se jugará este domingo 28 de junio desde las 17:30 horas en el Estadio Nacional.