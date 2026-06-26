¡Preocupación en la U!: Revelan el duro informe arbitral contra Maximiliano Guerrero tras su expulsión

Se dio a conocer en las últimas horas el informe arbitral tras la expulsión ed Maximiliano Guerrero.

Universidad de Chile logró hace unos días una igualdad a tres tantos en su visita a Unión La Calera por la fase de grupos de la Copa Chile, en el que los ‘Azules’ se repusieron después de un 1-3 y consiguieron rescatar un punto como visitantes.

Dentro de lo que fue este partido, en el ‘Romántico Viajero’ se vivió un importante problema y que involucra a uno de los jugadores más importantes del plantel, quien fue expulsado.

Se trata del delantero Maximiliano Guerrero, quien vio la tarjeta roja en este partido ante Unión La Calera tras insultar al árbitro Rodrigo Carvajal por no cobrar una falta.

El atacante azul reclamó una falta de un jugador del conjunto ‘Cementero’, la que no fue sancionada por el juez, ni el asistente, en la que posterior a esto, el jugador de la U le reclamó a Carvajal esta jugada y dentro de esta situación, insultó al árbitro.

Guerrero recibe un duro informe | Foto: Photosport

Tras esta situación, Carvajal no dudo y rápidamente le puso la tarjeta roja, dejando a la Universidad de Chile con un jugador menos y con un importante problema pensando en el próximo duelo ante Unión San Felipe.

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El duro informe de Carvajal contra Guerrero

Tras lo que fue esta situación, el juez Rodrigo Carvajal dio a conocer su informe después del Unión La Calera vs Universidad de Chile, en la que indicó el insulto que el jugador de la U le señaló.

“Emplear lenguaje ofensivo, grosero u obsceno y/o gestos de la misma naturaleza. Se acerca en una actitud de reclamar una jugada anterior y me dice a viva voz “dale conchatuma…””, fue lo que escribió el juez en su informe.

De esta forma, en la Universidad de Chile deberán esperar con atención que sucederá con esa situación de Maximiliano Guerrero, quien podría recibir más de una fecha de castigo tras esta acción.