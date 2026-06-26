Tito Awad pide a gritos a este refuerzo para Universidad de Chile: “Haría todo lo posible”

El periodista quiere que Azul Azul actúe por Francisco González. Para él, hay que hacer esfuerzos por su incorporación.

Universidad de Chile ya está en el mercado de fichajes y por ello Héctor “Tito” Awad realizó una petición: quiere a un refuerzo como sea. Es que bajo su visión, hay que romper el chanchito por sus servicios.

En los micrófonos de La Magia Azul, el periodista y furibundo hincha estudiantil advirtió que Francisco González debe ser la prioridad. Sin embargo, hay un importante problema.

¿Qué pasó? El jugador tiene contrato vigente con O’Higgins y el interés está presente desde diversas latitudes. No solo en Chile despierta la atención por su capacidad goleadora y asistidora.

Según ha trascendido, Talleres de Córdoba y Rubin Kazan de Rusia son algunos de los elencos que lo están observado minuciosamente. Por el momento, sigue en Rancagua.

“Yo haría todo lo posible por contratar a Pancho González. Todo… hasta que me digan ‘no, vale 5 millones de dólares’, insistiría…“, expresó el comunicador sobre el ariete.

Tito Awad quiere a Francisco González en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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El refuerzo Tito Awad pide para Universidad de Chile

El atacante mencionado ha disputado una totalidad de 32 enfrentamientos durante la presente temporada. En dichos partidos, marcó 11 goles y aportó con 13 asistencias.

Tal como fue consignado, su vínculo con O’Higgins rige hasta el 31 de diciembre de 2028. Por el momento, está enfocado en la disputa de la Copa Sudamericana: avanzó desde la fase de grupos.