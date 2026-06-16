¿Quiebre en Universidad de Chile? Revelan la verdad sobre la relación del plantel con Fernando Gago

En el plantel azul revelan la gran verdad sobre la relación con Fernando Gago tras el momento de la U.

Universidad de Chile se ha llenado de dudas por lo que ha sido el rendimiento del equipo de Fernando Gago, en donde el conjunto ‘Laico’ no ha podido sumar positivos resultados en los últimos partidos, algo que disgusta a los fanáticos del ‘Romántico Viajero’.

En esta jornada, el defensor azul Marcelo Morales atendió a los medios de comunicación en el Centro Deportivo Azul y profundizó en el mal momento que vive el equipo, el que sabe que esta con urgencia de poder sumar resultados positivos.

“No se han dado los resultados, como plantel estamos frustrados porque estamos al debe con la hinchada y nosotros mismos, estamos trabajando de buena manera, queremos conseguir triunfos, si ganamos el jueves, nos metemos terceros, así que lo trabajaremos de buena manera”.

“(La relación con Gago) Todo bien, con el entusiasmo de seguir trabajando y mejorar día a día para alcanzar los puestos arriba del campeonato nacional”, parte señalando Morales.

Morales aclara los rumores en la U | Foto: Photosport

Siguiendo en aquello, el lateral azul reconoce que tanto él junto sus compañeros no han estado a la altura dentro del equipo en lo que ha sido esta temporada, en donde no tiene pelos en la lengua para decir que como plantel son los principales responsables de este mal momento.

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“Hemos sido muy irregulares, hemos tenido rendimientos muy bajos como plantel e individualmente, tenemos que seguir mejorando, tenemos que trabajar de la misma manera para conseguir triunfos, somos los principales responsables y tenemos que dar la cara para sacarlo adelante“, remarca.

Morales descarta conflicto con Gago

Finalmente, Morales fue abordado sobre lo que es la relación del plantel de la Universidad de Chile con Fernando Gago, en la que descartó por completo cualquier tipo de polémica con el DT argentino y señaló que trabajan con todo junto a él para obtener buenos resultados.

“Nos llega (su mensaje), no se han dado los resultados, pero entrenamos de muy buena manera, son entrenamientos muy intensos, se habla mucho, se conversa mucho, no es cerrado, se puede conversar cualquier tipo de cosas, lamentablemente no se han dado los resultados y eso refleja la semana que hemos tenido, todos estamos para el equipo y con el equipo, no pasa nada más que eso”, cerró.

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