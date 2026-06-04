Pese a que los hinchas de Universidad de Chile tienen simpatía por el delantero de Deportes Limache, el comunicador afirma que en el cuadro azul no funcionaría.

En conversación exclusiva con BOLAVIP, el reconocido periodista Romai Ugarte desmenuzó las urgencias tácticas del Romántico Viajero y dejó en claro que Daniel “Popín” Castro no es el refuerzo que la U necesita, argumentando que las características del delantero chocan directamente con la propuesta futbolística del club.

Para el ex CDF, el diagnóstico de lo que padece el cuadro estudiantil es sumamente evidente y no pasa por un tema de volumen de juego, sino de finiquito.

“A la U le faltan los goles. Goles. Los partidos se ganan con goles, con la pelota dentro del arco. Gol. Eso es lo que le falta: gol, gol”, enfatizó el comunicador, repitiendo la palabra como un mantra para evidenciar la crisis en el área rival.

Al ser consultado sobre si el nombre de Daniel Popín Castro podría subsanar esta considerable sequía, Romai fue categórico al restarle fichas al atacante debido al estilo de juego que impera en el Centro Deportivo Azul. “Popín juega diferente a como juega la U, porque en la U no le van a tirar un pelotazo de 30 metros para que corra solo y gol, no”, advirtió con total seguridad.

Romai Ugarte le baja el pulgar a Daniel Popin Castro en la U.

El perfil de delantero que urge y el recado a Lucas Assadi

El periodista continuó analizando las falencias del ataque laico y estableció un paralelo con referentes del pasado reciente para definir el verdadero perfil que los azules deben salir a buscar al mercado de pases.

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“En el uno contra uno va a tener habilidad para pasárselo, pero se necesita un delantero como Eduardo Vargas, que la pelee, que la luche, que haga los goles no más, si no…”, complementó.

Finalmente, Ugarte apuntó a que la U sí genera ocasiones y mantiene el control del balón, pero requiere desesperadamente recuperar la chispa de sus talentos jóvenes para salir del letargo ofensivo. “La posesión la tiene, oportunidades tiene, no es que no tiene oportunidades, pero le falta que le metan nuevamente un electrodo a Lucas Assadi y eso”, remató sin filtros en los micrófonos de BOLAVIP.