En el día de ayer se viralizó una foto en donde se muestra al primer y único chileno en haber jugado en la NFL, Sammis Reyes, junto al ídolo de Universidad de Chile, Marcelo Salas.

Reyes, quien varias veces ha declarado su amor eterno hacia el conjunto azul, se topó con el Matador en medio de un entrenamiento, algo que el ex jugador de fútbol americano contó en diálogo con LUN.

“Andábamos entrenando y nos encontramos. Fue un momento muy lindo, muy genuino, nada planeado. Nos pusimos a conversar, nos dimos un gran abrazo y puras buenas energías”, dijo Reyes.

Sammis Reyes, azul hasta la médula. | Foto: Archivo

El encuentro fue absolutamente espontáneo, según contó: “Nunca nos habíamos visto en persona. Quizás un par de veces en la tele, algo pequeño, pero nunca en persona. Nos transmitimos puras buenas energías. Me contó lo que estaba haciendo, de sus proyectos. Yo le conté sobre los míos. Quedamos en contacto”.

¿Algún ídolo, Sammis? Reyes responde: “No sé si como ídolo o referente, pero siempre el club en sí, que me ha tratado de maravillas. Me dejan invitaciones y cada vez que sale una camiseta me la mandan. Rivarola era un grande, pero el club en sí es el que me ha dado mucho cariño y amor. Siempre estoy en contacto con ellos”.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que Reyes es un hincha acérrimo de Universidad de Chile y los hinchas azules sacaron pecho con la foto; uno de los más grandes de la historia del fútbol chileno y el único nacional en haber jugado en la NFL.

La carrera de Sammis Reyes

Sammis Reyes alcanzó a jugar en un equipo de la NFL, los Washington Commanders (ex Redskins). Tras su paso por la capital estadounidense, firmó por los Chicago Bears y después los Jacksonville Jaguars, pero nunca alcanzó a jugar por esos equipos.

Lo que viene para la U

Universidad de Chile tendrá un compromiso amistoso este domingo frente a Cobreloa, donde los dirigidos por Mauricio Pellegrino buscan rodaje para llegar de la mejor forma al cierre del Campeonato Nacional 2023 en noviembre.