¡Terremoto en la U! Prensa sueca confirma acuerdo de Lucas Assadi: “Solo quedan detalles”

Según trasciende desde Europa, el ariete de 22 años finalizó las negociaciones personales. Ahora, resta el OK de Universidad de Chile.

Universidad de Chile puede estar viviendo sus últimos días con Lucas Assadi. Desde fuera del país se ratifica el rumor que resuena con fuerza: la promesa estudiantil dirá adiós en este mercado de fichajes.

Según revela Expressen de Suecia, el AIK Solna concluyó exitosamente sus negociaciones con el atacante de 22 años. Tras ello, queda resolver la situación entre clubes para decretar el traspaso definitivo.

A pesar de advertir que el seleccionado chileno no ha firmado su vínculo, hay optimismo respecto a que el pacto se selle a la brevedad. Se espera el OK de Azul Azul para dejarlo partir a Europa.

“Según fuentes de Expressen, el AIK ha llegado a un acuerdo con Lucas Assadi sobre sus condiciones personales. Solo quedan por ultimar los detalles entre los clubes antes de que se cierre el fichaje récord”, indicó el medio.

“Nada está firmado ni completamente claro, pero las partes tienen grandes esperanzas de que la transición se complete en los próximos días o en la próxima semana“, agregó.

Lucas Assadi tendría acuerdo para dejar Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Inminente salida en Universidad de Chile

Finalmente, el sitio en cuestión abordó la importancia de la transacción para el elenco sueco: será la más costosa en toda su historia. No se informaron los montos involucrados, pero rondaría los 3 millones de euros.

“Será el fichaje de jugador más caro de la historia del AIK, superando así el de Andreas Andersson procedente del Newcastle United en 1999“, cerró la publicación.