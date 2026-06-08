El mercado de pases de Universidad de Chile sumó un capítulo de revelaciones de grueso calibre que llegan directo desde el otro lado de la cordillera. Luego de que desde Uruguay destaparan el interés laico por el atacante de Nacional de Montevideo, Nicolás López, el famoso e histórico relator uruguayo, Alberto Kesman, conversó en exclusiva con BOLAVIP y desmenuzó el presente del Diente.

El comunicador charrúa destapó una feroz “guerra” interna, analizó las brutales condiciones del delantero y explicó la radical movida que transforma al ariete en una oportunidad de oro y a bajo costo para la gerencia deportiva que encabeza Manuel Mayo.

Kesman puso la pelota al piso para explicar el drástico cambio que vivió el atacante de 32 años, quien pasó de la gloria máxima al ostracismo absoluto en Montevideo. “Este fue campeón uruguayo con Nacional, goleador en el año 2025. Él tiene un problema personal con Jorge Bava. En este 2026 con Jorge Bava no caminó, no jugó bien, no fue participativo, fue un desastre”, arrancó disparando el relator.

El comunicador detalló que la enemistad venía arrastrándose desde Norteamérica y que el jugador intentó un ultimátum que la dirigencia no respaldó. “Te quiero aclarar que él ya del fútbol mexicano tenía problemas con Bava, porque Bava no lo quiere y él no lo quiere a Bava. En el 2026, Nacional quiere traer a Bava y él dice: ‘si viene Bava, me voy’. Le contrataron igual a Bava y él, desde que vino, no la toca, no trasciende ni a buen jugador y está en el banco de suplentes”, destapó de forma bombástica.

Las condiciones del “Diente” y por qué es una ganga para la U

Pese a su conflictivo presente con el DT, Kesman no escatimó en elogios para describir las cualidades técnicas que posee el delantero y que le vendrían de maravillas al esquema de Fernando Gago en el Centro Deportivo Azul.

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“Condiciones tiene, ¿eh? Tiene mierda en la cabeza me parece, pero condiciones tiene. Es un jugador que cabecea bien, al estilo uruguayo, potente. Tiene gran remate, tiene gestación de fútbol, puede dar una mano de puntero, pero es para jugar detrás del ‘9’ y tiene condiciones. Las condiciones máximas las mostró como goleador del campeonato uruguayo 2025, donde fue preponderante para que Nacional fuera campeón”, analizó con total lucidez.

Finalmente, el histórico relator apuntó que el quiebre total en el camarín del “Bolso” le pavimenta un camino inmejorable a Universidad de Chile para quedarse con su ficha por un monto muy accesible. “Podría ser una muy buena salida para la U de Chile. A Nacional le va a servir quebrar el contrato de cualquier manera y por un dinero de repente menor, porque lo tiene que sacar de arriba”, sentenció Kesman, pasándole la pelota directamente a las oficinas del CDA.