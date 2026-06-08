Consumada la eliminación de la U de la Copa de La Liga, el entrenador universitario fue emplazado para que se pronuncie por los refuerzos.

La dolorosa eliminación de la Copa de la Liga hizo ruido y la dirigencia laica está obligada a enfocarse en el futuro inmediato de la temporada. Precisamente en conferencia de prensa post empate ante Audax Italiano, el director técnico de Universidad de Chile, Fernando Gago, golpeó la mesa con respecto a la conformación del plantel para el segundo semestre.

El estratega argentino adelantó las gestiones que sostendrá con la mesa directiva para potenciar al equipo y, además, despejó una de las mayores dudas de los hinchas sobre si la llegada de caras nuevas dependerá de que se concreten salidas.

Con el libro de pases a semanas de que se abra, Gago asumió con total y urgencia naturalidad la urgencia de sumar nombres que le permitan al Romántico Viajero elevar el nivel competitivo.

“Las conversaciones de tratar de mejorar en todos aspectos tanto el plantel, en tanto en posibilidades de mercado, que también puede ser difícil… hay muchas veces que las situaciones de mercado te dan posibilidades o te quitan posibilidades”, explicó Pintita sobre las dificultades propias del periodo de transferencias.

A pesar de los obstáculos, el técnico fue categórico al confirmar que se sentará a definir nombres con la secretaría técnica: “A partir de eso, hay que seguir trabajando, hay que seguir mirando, hay que buscar la mejor decisión posible para poder encontrar. Sí, obviamente que vamos a buscar posibilidades de refuerzos”.

Fernando Gago se refirió al mercado de pases de la U.

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Fichajes sin condiciones: No se amarran a las salidas

Al ser consultado sobre las proyecciones del plantel de cara a la segunda mitad del año 2026, el estratega no descartó que se produzcan movimientos en el vestuario del Centro Deportivo Azul. “También puede haber en este mercado posibilidades de salida porque nunca se sabe qué puede pasar. Entonces a partir de eso tendremos que ir viendo, buscando opciones de tratar de tener un equipo competitivo”.

Sin embargo, el instante clave de su comparecencia llegó cuando se le interpeló directamente si las eventuales incorporaciones estarían condicionadas o supeditadas a que parta algún futbolista de la actual plantilla. Gago fue tajante y drástico al responder con un rotundo “no”, dejando en claro que la búsqueda de refuerzos corre por un carril totalmente independiente con el fin de “aspirar a seguir compitiendo hasta la última fecha del torneo”.