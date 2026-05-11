El periodista aludió a los cuestionamientos hacia el defensor central, que falló en el gol cometido por Unión La Calera.

Universidad de Chile decepcionó y fue derrotada 1-0 por Unión La Calera en la Copa de la Liga. El conjunto estudiantil evidenció problemas y ello provocó la desazón de Héctor “Tito” Awad.

Sin embargo, el periodista se excluyó de las críticas hacia una figura: Franco Calderón. El defensor central erró notablemente en el único tanto del encuentro y fue lapidado por los hinchas.

Ante ello, en conversación con BOLAVIP Chile, el comunicador y furibundo fanático azul respaldó al zaguero argentino. Para él, la caída pasó por otras deficiencias en el juego universitario.

“Absolutamente falló la flauta, (Fernando Gago) hizo cambios que para mí no fueron correctos, como (Charles) Aránguiz por (Lucas) Barrera. Y Unión La Calera obstruyó bien a los cabros jóvenes”, comenzó indicando.

“Nos hicieron un gol en donde volvimos a cometer las pocas fallas que hemos cometido por Franco Calderón, pero no lo voy a culpar solo a él. Te pueden hacer un gol y tú puedes hacer tres, pero volvimos a lo mismo”, agregó.

Franco Calderón no la pasa bien. Por ello, Tito Awad lo defendió. (Foto: Club Universidad de Chile)

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El panorama de Franco Calderón en Universidad de Chile

Cabe consignar que el jugador en cuestión concluye su contrato con la escuadra laica el 31 de diciembre de 2026. Por el momento, no hay negociaciones para alcanzar una renovación.

Durante la presente temporada, Franco Calderón ha disputado una totalidad de 13 partidos con Universidad de Chile. En dichos duelos, no ha anotado goles ni ha aportado asistencias.

En resumen:

Unión La Calera derrotó 1-0 a Universidad de Chile en la Copa de la Liga .

derrotó 1-0 a Universidad de Chile en la . El periodista Tito Awad respaldó a Franco Calderón pese a su error en el gol.

respaldó a pese a su error en el gol. El contrato de Franco Calderón finaliza el 31 de diciembre de 2026 sin renovación vigente.