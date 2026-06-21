Tras Universidad de Chile vs. Santiago Wanderers: así queda el grupo D de la Copa Chile

Universidad de Chile hizo su estreno en la Copa Chile con una victoria por 4 a 1 ante Santiago Wanderers, en duelo correspondiente a la fecha 3 del Grupo D, sumando sus primeros tres puntos en el certamen.
El partido se disputó en el Estadio Nacional y marcó el inicio del recorrido del Romántico Viajero en el torneo, donde los dirigidos interinamente por Fabricio Coloccini buscaban comenzar con el pie derecho en la fase de grupos.
La U logró imponer su juego en distintos pasajes del encuentro, mostrando eficacia en momentos claves y golpeando mediante un autogol de Christopher Valenzuela, además de las anotaciones de Maximiliano Guerrero, Agustín Arce e Ignacio Vásquez. El descuento caturro, en tanto, fue obra de Marcos Camarda.
Los Azules se abrazan en su estreno en la Copa Chile | FOTO: Andres Pina/Photosport
Con este resultado, los azules comparten la segunda posición del Grupo D junto a Santiago Wanderers, ambos con tres unidades.
Tras este estreno positivo, la U deberá dar vuelta rápidamente la página y enfocarse en su próximo desafío por Copa Chile, donde enfrentará a Unión La Calera el miercoles 24 de junio en busca de seguir escalando posiciones en el grupo.
Así va el Grupo D de la Copa Chile:
|Pos.
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Unión San Felipe
|3
|2
|0
|1
|5
|4
|1
|6
|2
|U. de Chile
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|3
|3
|3
|Santiago Wanderers
|3
|1
|0
|2
|5
|7
|-2
|3
|4
|U. La Calera
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0