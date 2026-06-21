Tras Universidad de Chile vs. Santiago Wanderers: así queda el grupo D de la Copa Chile

Universidad de Chile arrancó con el pie derecho su camino en la Copa Chile tras imponerse por 4-1 a Santiago Wanderers en el Estadio Nacional.

Universidad de Chile hizo su estreno en la Copa Chile con una victoria por 4 a 1 ante Santiago Wanderers, en duelo correspondiente a la fecha 3 del Grupo D, sumando sus primeros tres puntos en el certamen.

El partido se disputó en el Estadio Nacional y marcó el inicio del recorrido del Romántico Viajero en el torneo, donde los dirigidos interinamente por Fabricio Coloccini buscaban comenzar con el pie derecho en la fase de grupos.

La U logró imponer su juego en distintos pasajes del encuentro, mostrando eficacia en momentos claves y golpeando mediante un autogol de Christopher Valenzuela, además de las anotaciones de Maximiliano Guerrero, Agustín Arce e Ignacio Vásquez. El descuento caturro, en tanto, fue obra de Marcos Camarda.

Los Azules se abrazan en su estreno en la Copa Chile | FOTO: Andres Pina/Photosport

Con este resultado, los azules comparten la segunda posición del Grupo D junto a Santiago Wanderers, ambos con tres unidades.

Tras este estreno positivo, la U deberá dar vuelta rápidamente la página y enfocarse en su próximo desafío por Copa Chile, donde enfrentará a Unión La Calera el miercoles 24 de junio en busca de seguir escalando posiciones en el grupo.

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Así va el Grupo D de la Copa Chile: