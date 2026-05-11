La cúpula de Universidad de Chile debe dilucidar el futuro del mediocampista paraguayo, que puede concluir anticipadamente su paso por el club.

Universidad de Chile puede despedirse de una de las figuras que llegó en esta temporada. ¿La razón? Ya tiene propuestas sobre la mesa para el mercado de fichajes: ese es el caso de Lucas Romero.

Si bien el mediocampista de 23 años arribó con el cartel de refuerzo internacional, no ha podido consolidarse en la escuadra azul. Ante tal panorama, su partida parece ser cosa de tiempo.

Según la información recabada por BOLAVIP Chile, el seleccionado paraguayo tiene ofertas para cambiar de club en el siguiente libro de pases. La posibilidad de su salida es concreta.

Cabe consignar que el volante en cuestión está a préstamo desde Recoleta FC hasta el 31 de diciembre de 2026, incluyendo una opción de compra por su pase. Es por menos de un millón de dólares.

Todo dependerá de Universidad de Chile, el equipo dueño de su carta y el jugador. Este último ha tenido que remar desde atrás en la consideración de los dos cuerpos técnicos que lo han dirigido en la institución.

Lucas Romero puede cambiar de rumbo en el mercado de fichajes. (Foto: Club Universidad de Chile)

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El presente de Lucas Romero en Universidad de Chile

Durante su estadía en el conjunto estudiantil, el futbolista mencionado ha disputado una totalidad de cinco compromisos. En dichos enfrentamientos, no ha marcado goles ni ha aportado asistencias.

Una historia en incertidumbre en Universidad de Chile, que con esto puede liberar un cupo para extranjeros. Algo similar a lo que -todo indica- que ocurrirá con Felipe Salomoni, que concluye su cesión en el periodo de transferencias.

En síntesis:

El paraguayo Lucas Romero evalúa propuestas para dejar Universidad de Chile en el próximo mercado.

evalúa propuestas para dejar Universidad de Chile en el próximo mercado. Lucas Romero registra cinco partidos disputados sin goles ni asistencias durante la presente temporada 2026.

sin goles ni asistencias durante la presente temporada 2026. El club mantiene un préstamo hasta diciembre de 2026 con opción de compra inferior al millón de dólares.