Unión La Calera vs. Universidad de Chile: día, hora y quién transmite el partido por la Copa Chile

La U buscará extender su buen momento en Copa Chile ante un rival con el que ya protagonizó un intenso encuentro hace solo algunos días.

Universidad de Chile vuelve a enfocarse en la Copa Chile y tendrá un nuevo desafío cuando visite a Unión La Calera, en un compromiso importante para las aspiraciones de ambos equipos dentro del Grupo D.

El Romántico Viajero buscará mantener el impulso luego de su último triunfo ante Santiago Wanderers, mientras que los Cementeros intentarán sumar sus primeros tres puntos del certamen tras la derrota frente a Unión San Felipe y hacerse fuertes en condición de local en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar.

Además, el encuentro tendrá un ingrediente especial considerando los antecedentes recientes entre ambos elencos, ya que el pasado 14 de junio, por la Liga de Primera 2026, protagonizaron un intenso empate 2 a 2.

Cementeros y Azules se vuelven a ver las caras pero ahora por la Copa Chile | FOTO: Andres Pina/Photosport

Para este nuevo cruce, además, ya quedaron definidos los encargados de impartir justicia. La terna arbitral estará encabezada por Rodrigo Carvajal, acompañado por Carlos Venegas y Manuel Marín como asistentes, mientras que Reinerio Alvarado cumplirá funciones como cuarto árbitro.

¿Cuándo y a qué hora juegan Unión La Calera vs. Universidad de Chile?

El duelo está programado para este miércoles 24 de junio a las 19:30 horas de Chile.

¿Cómo y dónde ver a Unión La Calera vs. U. de Chile por la Copa Chile?

El trascendental compromiso será transmitido a través de TNT Sports Premium y por streaming por HBO Max.