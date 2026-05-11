La cúpula de Azul Azul logró extender el vínculo de su joven figura. Terminaba el 31 de diciembre de 2026.

Universidad de Chile está más que activa en el mercado de fichajes y así lo demostró con Lucas Assadi: hay acuerdo por la renovación de su contrato. El oriundo de Puente Alto se mantendrá en el club.

Al menos, así lo reportó Radio Cooperativa. Según el medio citado, el crack de 22 años concluyó sus negociaciones con la cúpula estudiantil y extenderá su vínculo con la institución.

Según se indicó en el espacio Cooperativa Deportes, el trato se pactó este lunes 11 de mayo. Cabe consignar que este caso era el que más incertidumbre generaba entre los hinchas universitarios.

“Hace horitas que se cerró. Podemos decir que Lucas Assadi ha sido renovado en Universidad de Chile. Se hablaba del fútbol norteamericano, que ya estaban preguntando por él desde Estados Unidos y México”, se especificó.

“Podemos decir que Lucas Assadi renovó su vínculo con Universidad de Chile. Ya vamos a dar detalles, pero es la bombita que llega desde La Cisterna“, se agregó.

Lucas Assadi renovó su contrato con Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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El presente de Lucas Assadi en Universidad de Chile

Durante la vigente temporada, el jugador en cuestión ha disputado una totalidad de 11 compromisos. En tales enfrentamientos, no pudo anotar, pero sí aportó con dos asistencias.

De este modo, se da por acabada una de las teleseries más largas de Universidad de Chile. Sin embargo, ello no excluye que el seleccionado nacional pueda ser transferido en el siguiente libros de pases.

En resumen:

Universidad de Chile acordó la renovación del contrato de Lucas Assadi este lunes 11 de mayo.

acordó la renovación del contrato de este lunes 11 de mayo. El jugador Lucas Assadi registra 11 partidos disputados y dos asistencias en la presente temporada.

registra 11 partidos disputados y dos asistencias en la presente temporada. La renovación de Lucas Assadi se cerró ante el interés de clubes de Estados Unidos y México.