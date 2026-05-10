Universidad de Chile confirma su formación estelar para enfrentar a Unión La Calera.

Universidad de Chile hoy tiene un importante desafío dentro de la Copa de la Liga, en donde los ‘Azules’ se enfrentan ante Unión La Calera en un compromiso vital para seguir en búsqueda de la clasificación a la próxima ronda del torneo.

Para este duelo, el estratega Fernando Gago ha trabajado con todo para llegar de buena forma a este partido que es trascendental, ya que se enfrenta a un rival directo en esta lucha para avanzar a fase de semifinales.

Dentro de este compromiso, la U contará con tres importantes bajas para enfrentarse a los ‘Cementeros’ como lo son Nicolás Ramírez, Fabián Hormazábal y Javier Altamirano, pero cuentan con el retorno de Eduardo Vargas.

La formación de la Universidad de Chile para hoy será con: Gabriel Castellón en portería; Nicolás Fernández, Matías Zaldivia, Franco Calderón y Marcelo Morales en la defensa; Charles Aránguiz, Israel Poblete y Agustín Arce en mediocampo: Maximiliano Guerrero, Juan Martín Lucero e Ignacio Vásquez en ataque.

La U busca el triunfo como visitante | Foto: Photosport

El duelo entre Unión La Calera y Universidad de Chile se disputará este domingo 10 de mayo a partir de las 15:00 horas en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar.

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