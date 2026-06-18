Según trascendió, Universidad de Chile aún no le pone punto final al caso Lucas Romero. El seleccionado paraguayo no ha definido su futuro.

Universidad de Chile tendrá que tomar importantes decisiones en el mercado de fichajes. Una de ellas, alude al próximo paso de Lucas Romero: ¿será transferido al extranjero en esta ventana?

Según indicó Marcelo Díaz en TNT Sports, la cúpula estudiantil se toma con cautela la posible salida del mediocampista paraguayo de 23 años. La escuadra laica no se ha inclinado por una postura definitiva sobre su futuro.

Si bien se ha reportado interés desde fuera del país por sus servicios, el conjunto azul no ha adquirido su carta para poder venderlo. Su pase pertenece a Recoleta FC y el préstamo concluye el 31 de diciembre de 2026.

“No ha llegado nada a la U, son cosas del representante, pero dicen que van a esperar. Que no hay nada de Juárez ni de Olimpia, no es que vaya a ser compañero de Tim Payne”, lanzó.

Luego, agregó: “Veremos si tiene opción porque el otro día terminó apretado Lucas Barrera, además que la U no tiene muchos volantes, por lo que también está Marcelo Díaz para competir”.

El caso Lucas Romero no está cerrado. (Imagen: Club Universidad de Chile)

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Universidad de Chile aún no define el futuro de Lucas Romero

Durante la presente campaña, el seleccionado internacional ha disputado una totalidad de seis compromisos. En ellos, logró anotar un gol y no entregó asistencias.

Cabe consignar que Universidad de Chile comenzará su participación en el período de transferencias tras su encuentro contra O’Higgins. Se jugará este jueves 18 de junio a las 20:00 horas.

En síntesis:

El mediocampista Lucas Romero registra un gol anotado en seis partidos jugados este año.

registra un gol anotado en seis partidos jugados este año. El pase del futbolista pertenece a Recoleta FC y su préstamo vence en diciembre de 2026.

y su préstamo vence en diciembre de 2026. El club Universidad de Chile enfrentará a O’Higgins este jueves 18 de junio.