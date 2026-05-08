¿Alexis Sánchez a la U? Esto dijo Fernando Gago sobre su posible fichaje

El rumor de un posible arribo de Alexis Sánchez a la U ya genera conversación en el entorno azul y llegó hasta los oídos de Fernando Gago.

En Universidad de Chile comienzan a pensar en un momento de planificación en medio de la temporada, mientras el equipo dirigido por Fernando Gago continúa compitiendo en la Liga de Primera y la Copa de la Liga.

En paralelo, comienzan a instalarse los primeros rumores de posibles arribos al Centro Deportivo Azul (CDA), y es ahí donde el nombre de Alexis Sánchez ha vuelto a aparecer como una posibilidad que ilusiona a parte del entorno azul.

Lo cierto es que, por ahora, no existen movimientos formales por parte de la U por ir por el goleador histórico de la Selección Chilena. Incluso, en las últimas horas, se ha mencionado una eventual llegada del delantero a Internacional de Porto Alegre.

El contrato de Alexis Sánchez con Sevilla finaliza en junio de 2026 | FOTO: Fran Santiago/Getty Images

Fernando Gago pone paños fríos sobre el rumor de Alexis Sánchez

A raíz de esto, al director técnico del Romántico Viajero se le consultó en conferencia de prensa, previo al duelo ante Unión La Calera, directamente por la opción de fichar al “Niño Maravilla”.

“El tema de refuerzo y salidas voy a esperar para hablar porque hay futbolistas que están en este plantel, donde necesitamos de todos hasta que empiece el mercado de pases”, respondió de entrada el técnico azul.

Publicidad

Sin embargo, el exentrenador de Boca Juniors dejó en claro su postura respecto a este tipo de nombres. “Obviamente no se va a discutir un nombre como Alexis (Sánchez), pero sí creemos que todavía no es necesario hablar y pensar de esto cuando hay una competición que se está jugando”, concluyó.

En resumen…