¿Se va o se queda? Avisan que el futuro de Franco Calderón da un giro en Universidad de Chile

En la U ya proyectan el próximo mercado de fichajes y, en ese escenario, el futuro de Franco Calderón comienza a generar movimientos en el CDA.

Universidad de Chile continúa avanzando en la planificación de su plantel para la segunda parte de la temporada 2026, en un escenario donde la dirigencia de Azul Azul ya analiza posibles salidas y renovaciones de cara al próximo mercado de fichajes.

Bajo ese contexto, uno de los casos que ha comenzado a tomar fuerza en el Centro Deportivo Azul (CDA) es el de Franco Calderón, defensor argentino que llegó al club en enero de 2024 y que rápidamente se ganó un lugar en la última línea del Romántico Viajero.

Sin embargo, la poca continuidad que ha tenido el ex Unión de Santa Fe tras la llegada del técnico Fernando Gago ha abierto un escenario de incertidumbre respecto a su permanencia en la U.

Franco Calderón levantó el título de la Supercopa y la Copa Chile con la U | FOTO: Javier Vergara/Photosport

Franco Calderón tendría los días contados en la U

En las últimas horas, El Deportivo de La Tercera entregó nuevas novedades sobre su futuro, las que podrían traer consecuencias importantes en este mercado de fichajes.

“Franco Calderón no seguirá en la U. Solo un milagro permitiría que el argentino que viajó en auto desde Argentina a Chile para firmar su contrato, en enero de 2024, continúe en el Centro Deportivo Azul”, consignó el medio.

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“Su vínculo con la concesionaria estudiantil concluye en diciembre de este año y desde el segundo piso del recinto de La Cisterna aseguran que no se le será renovado. De hecho, su pase se pondrá en el mercado para una posible venta o préstamo”, añadió El Deportivo.

La información detalla además que esta eventual operación podría significar un negocio para la concesionaria que maneja los hilos de la institución, considerando que el jugador arribó en condición de agente libre.

Por último, el ya citado medio reveló la principal razón detrás de esta determinación sería “que perdió todo protagonismo”.

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De esta manera, el futuro del oriundo de Hermoso Campo, Argentina, en el Chuncho parece cada vez más alejado de Avenida El Parrón 0939.

En resumen…