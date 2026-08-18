Fernando Gago se ilusiona en U. de Chile: recupera a figura clave para el Superclásico

El DT argentino vuelve a contar con Octavio Rivero. Tras superar sus problemas físicos, el delantero uruguayo entrena con normalidad.

Universidad de Chile tiene un objetivo en mente: el Superclásico contra Colo Colo por la fecha 20 de la Liga de Primera. En la previa, se presenta como un duelo clave entre archirrivales en la lucha por el título.

Y para conseguir la meta, Fernando Gago tendrá un importante comodín. Si el DT argentino lo desea, podrá citar a uno de los jugadores más esperados durante la temporada en la escuadra estudiantil.

Según informa Emisora Bullanguera, ese es el caso de Octavio Rivero. Luego de un largo proceso de recuperación, el atacante uruguayo de 34 años está listo para regresar a las convocatorias.

“En ese sentido, el técnico Fernando Gago pudo sumar una novedad a los trabajos con todo el plantel, con el nombre de Octavio Rivero“, comenzó indicando el medio.

Sobre la misma línea, complementó: “El uruguayo entrena con normalidad esta jornada en el CDA, lo que enciende ilusiones de ser una nueva alternativa para el ataque de la U“.

Octavio Rivero puede estar en el Superclásico. (Imagen: Club Universidad de Chile)

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Universidad de Chile prepara el Superclásico

Cabe consignar que el último partido de Octavio Rivero fue el 13 de febrero de 2026. En dicha ocasión, ingresó en el empate 0-0 contra Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna.

Si el cuerpo técnico lo estima conveniente, jugará el Superclásico contra Colo Colo. Dicho encuentro está pactado para este domingo 23 de agosto, a las 15:00 horas, en el Estadio Nacional.