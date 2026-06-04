¡Hay estadio! ANFP define la sede para la final de la flamante Copa de la Liga 2026

El flamante nuevo torneo del fútbol chileno ya cuenta con sede para la final que se disputará a partido único.

La Copa de la Liga ha sido un verdadero éxito para darle competencia y continuidad al fútbol chileno, donde los equipos de Primera División no han perdido el ritmo y han podido estar a la altura en el concierto internacional.

Quizás, uno de los puntos bajos del torneo ha sido la asistencia los estadios: salvo los equipos ‘grandes’, se ha visto poco público en las tribunas y es algo que se tendrá que trabajar para las ediciones venideras.

La final de la Copa de la Liga se va a Valparaíso. | Foto: Photosport

Yamal Rajab, Gerente de ligas en la ANFP, anunció el día de ayer en conversación con TNT Sports que será el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso la sede de la final del torneo, la cual se disputará a partido único.

Cabe recordar que, en este torneo, sólo clasifica el primero de cada grupo y, de momento, O’Higgins de Rancagua es el único equipo confirmado en las semifinales del nuevo torneo del fútbol chileno.

Este fin de semana se cierra la fase de grupos donde Universidad de Chile, Colo Colo y Universidad Católica buscarán un milagro para poder meterse a la ronda de los 4 mejores y darle más emoción a la Copa de la Liga.

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En síntesis

El Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso albergará la final de la Copa de la Liga.

El gerente Yamal Rajab anunció oficialmente la sede única para la definición del torneo.

El club O’Higgins es el único equipo clasificado a las semifinales de la competición.