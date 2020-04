A cinco años del retiro de Cuauhtémoc Blanco

Martes 21 de abril de 2015. Esa fecha quedará grabada en los libros de historia del futbol mexicano y fue el día del retiro de una gloria del futbol mexicano: Cuauhtémoc Blanco.

El delantero fue un ganador absoluto y grabó varias jugadas de antología en las retinas de los que tuvieron el placer de verlo jugar.

"Gracias por no olvidarme. Yo tampoco me olvido de los que me apoyaron, de los aplausos de la afición y soy un agradecido con Dios por permitirme haber dado tantas alegrías a mi país", le aseguró el ex-jugador a 'Récord'.

El retiro de Cuau fue un símbolo de lo que fue toda su trayectoria: ingresó con la playera del Puebla en el segundo tiempo ante Chivas, por la Final de la Copa MX, y se quedó con el título.

En marzo de 2016, el América le organizó un partido despedida en el Estadio Azteca como homenaje.

Años después, dejó atrás el mundo del futbol y se convirtió en el gobernador de Morelos.

Como elemento, Blanco obtuvo diez títulos y nueve distinciones individuales en los distintos torneos en los que participó.

