Álvaro Morales destruyó a Chivas a pesar de la victoria frente a Atlas

En el día de ayer se vivió un nuevo clásico en la Liga MX; Atlas y Chivas se midieron por el Clásico Capitalino, en el partido correspondiente a la décimo cuarta jornada del torneo Guard1anes 2020. El resultado fue a favor del Rebaño Sagrado, que superó por 3-2 a su rival y se quedó con las tres unidades.

Los comandados por Víctor Manuel Vucetich dominaron el juego de punta a punta: se pusieron 3-0 arriba en el marcador pero, a falta de 5 minutos, Los Zorros golpearon dos veces y anotaron, poniéndose a un solo tanto de diferencia. Sin embargo, el silbante pitó el final y fue victoria del rojiblanco, que terminó el encuentro pidiendo la hora.

Ante esto, Álvaro Morales, periodista de ESPN, platicó luego del partido y apuntó contra el Campeonísimo, asegurando que pedir la hora es de equipo pequeño. Además, señaló que Chivas no está para pelear el título de la competencia, y disparó contra algunos futbolistas del Rebaño.

Morales apuntó contra Chivas. Jam Media.

"Me sorprendería, pero la verdad es que no me sorprende que las Chivas de Guadalajara hayan terminado pidiendo la hora en contra del Atlas por el Clásico Tapatío. Esa es su grandeza, eso es de equipo chico", destacó.

Además, agregó: "Antuna luce muy bien contra los equipos del Caribe, de Centroamérica y contra Atlas, que no anda bien. Esa es la verdad, muchachos. Chivas se mete dentro del Top 8, pero todavía no está en zona de Liguilla directa. Disfruten el triunfo, pero no están para campeón, ni para ser un contendiente de peso. Están para el repechaje y nada más".

