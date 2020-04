Carlos Orrantía confesó que le hubiera gustado jugar con Cuauthémoc Blanco o Hugo Sánchez

En el presente, el futbol mexicano no tiene referentes aztecas o modelos a seguir por el resto de los jugador, como sí ocurrió en la década del 90.

Dos de las grandes glorias fueron Cuauthémoc Blanco y Hugo Sánchez, por quienes los futbolistas de la actualidad sienten una gran admiración.

"Me gustaría haber compartido vestidor y cancha con algún ídolo mexicano que ya no esté jugando ahorita. No sé, Cuauthémoc o Hugo Sánchez", reveló Carlos Orrantía, jugador de Santos, en un Instagram Live con Caliente.

A su vez, el ex América y Pumas sentenció: "Es gente que estuvo aquí, que logró cosas importantes y de cierta forma te pueden pasar esos consejos o tener empatía para mejorar".

