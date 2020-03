Carlos Vela anotó su gol número 50 en la MLS y se cuestiona si el Tri debe prescindir de un jugador de esa categoría

La actualidad de Carlos Vela es envidiable, no solo por el gran torneo que hizo el año pasado en la MLS, sino el arranque que está teniendo en esta campaña. Dos golazos en dos partidos para el mexicano, que cada vez se le ve mejor en el fútbol de los Estados Unidos, pero, ¿y la selección?

Cuando Carlos Vela viste la camiseta de la selección mexicana, los aficionados se alegran al ver a uno de los mejores jugadores mexicanos representando a su país; sin embargo, lamentablemente la relación del futbolista con el Tri no es constante, pues sólo se pone la playera de la selección cuando él lo cree conveniente.

Acerca de esto habló Gerardo Martino: "Se está para la selección o no se está para la selección. No es ‘estoy para la Olímpica, pero para la Sub20 no, y para la mayor sí’. Si se está para la selección, tiene la posibilidad de estar en eliminatorias, en el Final Four, en Juegos Olímpicos, en donde sea. Pero no me parece bien que esté para una, pero para otra no”, aclaró el técnico de la selección nacional.

No se puede obviar el talento de Vela, y claramente México no tendría que darse el lujo en desperdiciar en un jugador de esa categoría y por el buen momento que está atravesando. A la selección no le sobran jugadores destacándose o en un gran nivel en el exterior. Y con los pocos jugadores viendo minutos en Europa, Carlos Vela en los Estados Unidos brillando cada fin de semana, sería una gran notable para el futuro que esté por venir en la selección mexicana.

