Casi infarta a la afición: la broma que hizo Monterrey a César Montes

Cualquier derrota en un clásico duele y tiene consecuencias, aunque sea en la eLiga MX. Los siete goles recibidos por Tigres calaron hondo en Monterrey y el club decidió hacer un posteo al respecto. Sin embargo, el tono no fue dramático sino divertido: utilizaron la figura de César Montes para bromear a los aficionados.

"Muchas gracias, César Montes por las alegrías, tu dedicación y entrega representando el Azul y Blanco en en la eLigaMX", publicó Rayados en su cuenta de Twitter y provocó el desconcierto de los fanáticos. El defensa pagó los platos rotos en la mala racha del equipo y dejará de representarlo en el torneo virtual.

"Me bajo la presión", "pense que tambien era baja del equipo", "me da un ataque de corazón", "al principio me pegue una asustada", fueron algunos de los comentarios del divertido posteo en una semana en la que Monterrey perdió a dos de sus referentes como Marcelo Barovero y Leonel Vangioni.

��| ¡Muchas gracias, @CJasib! Por las alegrías, tu dedicación y entrega representando el Azul y Blanco en en la #eLigaMX ����



Un fuerte abrazo de gol y mucho éxito, #EnLaVidaYEnLaCancha ��⚪️ pic.twitter.com/JnixXxwNWC — Rayados (desde ��) (@Rayados) May 28, 2020

Minutos después, el Community Manager se encargó de bromear con las respuestas de los aficionados. "Bien jugado, CM. Bien jugado", "anda con todo el CM de Rayados que no tarda en anunciar a Messi", contestaron los usuarios. Mientras que a otros no les gustó la humorada y así lo expresaron: "Espero que el torneo próximo dejen de tomarse todo como un juego, espero seriedad en este equipo".

Además, el actual campeón de la Liga MX también anunció que Vincent Janssen se sumará al equipo de eLiga MX en reemplazo del defensa. El holandés se añadirá a Eric Cantú y Luis Cárdenas en el equipo que se ubica séptimo a tres Jornadas del final.

Lee También