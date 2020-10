Chivas: Uriel Antuna rompió el silencio y se refirió a sus problemas de indisciplina

A pesar de la enorme inversión de dinero en los últimos mercados de pases, Chivas no logró ser protagonista de los campeonatos. Acumula varios torneos sin entrar a Liguilla (todo apunta a que en este Guard1anes 2020 jugará el repechaje) y el rendimiento ha quedado a deber.

Son diversas las razones por las que El Rebaño no pudo imponerse dentro del campo de juego. Aunque parezca increíble para un elenco de su envergadura, muchas respuestas están fuera de la cancha: sus jugadores no se han comportado correctamente.

El último escándalo de indisciplina lo dio Uriel Antuna, quien junto a Alexis Vega salió de fiesta y se filmó con una botella de alcohol 1 día antes de viajar a Toluca para jugar por Liga MX. El club decidió darle una sanción leve.

En esa línea, el extremo comentó: "En las redes sociales está cañón, todo se sabe. He tratado de alejarme un poquito y no hacerle mucho caso a la gente porque no sabes quién está detrás del comentario. Trato de no ver nada, solo lo positivo".

"La gente siempre va a hablar, hasta ahorita no dejan de decirme cosas. Esto siempre va a existir y es parte del futbol", agregó.

